تسريب صورة مروعة تكشف فداحة أزمة كورونا في نيويورك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعمت ممرضة قامت بتسريبها أنها في أحد مستشفيات نيويورك.

ويظهر في الصورة مشرحة مؤقتة تضم جثث وفيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولجأت ولاية نيويورك للاستعانة بالشاحنات المبردة الكبيرة كمشارح مؤقتة لاحتواء الجثث التي تسقط يوميا بسبب فيروس كورونا المستجد.

A nurse sent me a tragic photo showing the scale of this coronavirus crisis. He wanted people to see "the ghastly reality of what we deal with” https://t.co/rNZpIOKnTX — Miriam Elder (@MiriamElder) March 29, 2020

وكشفت الممرضة بحسب موقع "بازفيد"، أن داخل الشاحنة كانت جثة لإحدى المتوفيات الجدد، وهي امرأة تبلغ من العمر 71 عاما، توفيت بسبب الفيروس يوم الأحد.

ووصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس "كورونا" إلى 2513 حالة، كما وصل عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 143 ألف حالة.

Coronavirus News: New York City sets up temporary morgue amid COVID-19 pandemic https://t.co/xtVF0hl5eg pic.twitter.com/CdGqnOIgGR — Eyewitness News (@ABC7NY) March 25, 2020

وسجلت مدينة نيويورك أعلى معدل وفيات بـ776 حالة وفاة، وحلت العاصمة واشنطن في المرتبة الثانية بـ144 حالة وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تتخذ الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا "جيدا".