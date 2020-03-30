جورجيا تفرض حظر التجول بسبب تفشي فيروس "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الجورجي، غيورغي جهاريا، اليوم الاثنين، فرض نظام الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد.

تبليسي - سبوتنيك. تم فرض حظر التجول من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بالإضافة إلى تعليق استخدام وسائل النقل العام تمامًا، وفرض شروط صارمة بالنسبة لاستخدام سيارات الأجرة - يجب ألا يزيد عدد الركاب في المقعد الخلفي عن شخصين.

وعلاوة على ذلك تقرر إغلاق المدن الجورجية التالية: تبليسي وكوتايسي وباتومي وبوتي وزوغديدي ورستافي.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم 31 آذار/ مارس الجاري.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية، ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.