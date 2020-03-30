بوتين وترامب يبحثان أزمة كورونا وسوق النفط في اتصال هاتفي

أعلنت خدمة الصحافة في الكرملين إن الرئيسين الروسي والأمريكي أعربا في محادثة هاتفية عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم.

وقال البيان "أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم وأطلعا بعضهم البعض على الاجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه".

من جانب آخر بحث الرئيسان، الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال اتصالهما، اليوم الاثنين، الوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.

وأضاف بيان المكتب الصحفي بالكرملين، في هذا الصدد: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن بسوق النفط العالمية، وتم الاتفاق بشأن إجراء مشاورات روسية-أمريكية في هذا الشأن على مستوى وزارتي الطاقة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.