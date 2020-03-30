الدنمارك تدرس رفع الحظر تدريجيا بعد عيد الفصح

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، اليوم الاثنين، إن الدنمارك قد ترفع الحظر تدريجيا بعد عيد الفصح إذا ظلت أعداد حالات الوفاة والإصابة مستقرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة الوزراء القول "إذا واصلنا خلال الأسبوعين المقبلين، قبل عيد الفصح، الوقوف معا من خلال البقاء متباعدين، وإذا بقيت الأرقام مستقرة خلال الأسبوعين المقبلين، فستبدأ الحكومة في فتح مجتمعنا تدريجيا".

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الدنمارك 2577، في حين يصل عدد الوفيات إلى 77.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 752 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 36 ألف حالة وفاة.