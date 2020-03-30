جو بايدن: الأمريكيون على قلب رجل واحد

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، إن الأمريكيين على قلب رجل واحد، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب في "تويتر"، اليوم الاثنين: "الشعب الأمريكي يتميز بالكرم والعراقة والخير والعدل"، مضيفا: "في وقت الأزمة نكون على قلب رجل واحد".

وتابع: "يعتني كل منا بجاره ويمد له يعد العون"، مضيفا: "سنعبر تلك الأزمة معا... أعدكم".

The American people are generous, decent, good, and fair. In times of crisis, we come together as one. We look out for our neighbors and lend a hand to those in need. We will get through this, together. I promise. — Joe Biden (@JoeBiden) March 30, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.