عدد المصابين بفيروس كورونا في النرويج يتجاوز 4 آلاف شخص

أعلن معهد الصحة العامة في النرويج، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 4.2 ألف شخص، بينهم 26 حالة وفاة.

مورمانسك - سبوتنيك. وجاء في تقرير للمعهد: "أصيب ما مجموعه 4226 شخصاً بالفيروس التاجي. توفي 26 شخصا، متوسط أعمارهم 84 سنة (من 62 إلى 95 سنة)".

وتم إجراء أكثر من 87 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، تبين أن نتائج حوالي 4 منها إيجابية. ويبلغ متوسط عمر المصابين 48 سنة، وتعادل عدد المصابين من الرجال مع عدد النساء المصابات تقريبا.

ودخل ما مجموعه 153 شخصا إلى أقسام العناية المركزة ، ولا يزال هناك أكثر من 100 شخص حتى الآن.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.