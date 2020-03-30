الغذاء البريطانية: فكر في الآخرين... لا تشتري أكثر من حاجتك

وجهت وزارة البيئة والغذاء البريطانية رسالة للبريطانيين تدعوهم ألا يشتروا أكثر من احتياجاتهم الأساسية، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت الوزارة على "تويتر"، اليوم الاثنين، موجهة حديثها للبريطانيين: "تذكر الآخرين... فكر فيهم... لا تشتري أكثر مما تحتاجه".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يدعم فكرة التسوق المتزن، حتى لا تحدث أزمة غذاء لدى الآخرين، بعنوان "التسوق الغذائي في وقت كورونا".

In need of some essentials?



Remember to think of others and only buy what you need



Share to support!#StayHomeSaveLives #KeyWorkers #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/6rUtoCg4FS — Defra UK (@DefraGovUK) March 30, 2020

وقالت: "شراؤك أكثر من احتياجاتك الأساسية، يعني أن الآخرين لن يحصلوا على احتياجاتهم"، مضيفة: "عندما تتسوق، لا تنسى الآخرين، الذين تنقصهم الحاجات الأساسية".

ولفتت الوزارة إلى أن كل شخص يمكنه أن يدعم المحتاجين وقت الأزمة بعدة طرق، أبسطها أن يشتري ما يحتاج إليه فقط، ويترك فرصة للآخرين للحصول على ما يحتاجون إليه.

ويتجه الكثير من الناس لشراء سلع كثيرة لتخزينها وقت الأزمات وهو ما يكون سببا في حدوث أزمات نقص المواد الغذائية الأساسية.

وتنصح المؤسسات الحكومية مواطنيها بعدم فعل ذلك، ودعم جهودها في مكافحة فيروس كورنا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.