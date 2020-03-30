نتنياهو يعلن نتائج فحص كورونا الخاص به

وقال الحساب الرسمي لنتنياهو على "تويتر" إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 30, 2020

​وأضاف "مع ذلك، سيبقى رئيس الوزراء نتنياهو في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن نتنياهو الدخول للحجر الصحي مع طاقمه المقرب، حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية إثر مخالطته مع مصابة بفيروس "كورونا".

مع ذلك، سيبقى رئيس الوزراء نتنياهو في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة. https://t.co/lA4UTBs9iP — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 30, 2020

​وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه "ولإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي".

الفحوصات الطبية بشأني لم تنته بعد ولكنني قررت دخول الحجر الصحي طوعا، كي أكون مثالا يحتذى به. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 30, 2020

​ونفى مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، التقارير التي أفادت أن الأخير سيدخل في عزلة لمدة أسبوع، بعدما تأكد إصابة مستشارته بفيروس "كورونا".

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" النقاب في وقت سابق، عن أن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس تحويل رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي، وقالت إن "نتنياهو اختلط مع مستشارته لشئون المتدينين اليهود والتي تبين لاحقا أنها مصابة بالفيروس"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يخضع نتنياهو اليوم لفحص كورونا، وقد يضطر إلى الدخول في حجر صحي أيضا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة "كورونا".

وظهرت حالة من القلق في مكتب نتنياهو، أمس، عقب اكتشاف إصابة زوج مستشارته للشؤون الأرثوذكسية.

وبحسب "قناة 12" العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، مشيرة إلى أنه تم إجراء اختبار لها، ومن المتوقع أن تخرج نتيجتها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد -19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.