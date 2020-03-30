فرنسا تسجل 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3024

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 3024.

باريس - س بوتنيك . قال مدير عام الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي "تم تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3024 حالة وفاة تم إحصاؤها في المستشفيات". لتصبح فرنسا رابع دولة يتجاوز فيها عدد وفيات المرض ثلاثة آلاف بعد الصين وإيطاليا وإسبانيا.

وأضاف سالومون "سجلنا اليوم 4376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 44550".

وأشار إلى أن "أكثر من 21 ألف مصاب يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 5107 حالتهم خطرة".

ولا تسجل الحصيلة اليومية للحكومة سوى الذين يموتون في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن عما قريب من جمع بيانات عن الوفيات في دور رعاية المسنين.