قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، إن السلطات قد تتجه إلى تقييد المواصلات داخل المدن إذا اقتضت الحاجة.

وأشار في خطاب نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى أن البلاد قد تتجه إلى تدابير إضافية احترازية.

وتابع الرئيس التركي بقوله "نتخذ التدابير الصحية في ضوء توصيات المجلس العلمي منذ أول أيام انتشار الفيروس".

واستمر أردوغان قائلا "البنية التحتية للصحة لدينا في وضع أفضل بكثير من الدول الأخرى من ناحية الأفراد والأدوية والمستلزمات والعناية المركزة".

وقال أردوغان إن تركيا اتخذت تدابير بخصوص كورونا قبل العديد من الدول.

#عاجل | #أردوغان: قد نتجه إلى تقييد المواصلات داخل المدن إذا اقتضت الحاجة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 30, 2020

​وأردف بقوله "إلى جانب تعزيز المشافي الحالية سنقوم بافتتاح مشاف جديدة على وجه السرعة، ونتخذ تدابير إضافية تدريجياً ولا نواجه أية مشكلة بخصوص الغذاء".

وأوضح بقوله "ننتج كافة المواد الغذائية الأساسية ومخزوننا يلبي احتياجاتنا".

ووجه الرئيس التركي رسالة إلى المواطنين قال فيها "لا تذهبوا للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة".

وتابع قائلا "نحن عازمون على اللجوء إلى كافة السبل لمنع انتشار كورونا".

وطالب أردوغان العاملين في الشركات بمواصلة الإنتاج والتزامهم بالتدابير المطلوبة من أجل حماية صحتهم.

وأردف بقوله "بقدر ما يستطيع المواطنون وضع أنفسهم في حجر تطوعي بمنازلهم، بقدر ما تكون مرحلة عودة حياتنا إلى طبيعتها قصيرة".

واستمر الرئيس التركي قائلا "لا يمكن لأي مرض أن يقف عائقًا أمام المستقبل المشرق، ولا يستطيع أي تهديد ردعنا عن أهدافنا".

وأتم بقوله "كلما خصصنا موظفين ومعدات أكثر لمواجهة كورونا، كنا أكثر قدرة على الصمود".

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏