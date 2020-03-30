البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على العمل بشكل وثيق لمحاربة فيروس كورونا

قال البيت الأبيض إن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على العمل بشكل وثيق من خلال مجموعة العشرين لحث خطى الحملة الدولية لمحاربة فيروس كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي.

واشنطن - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أن الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال هاتفي، في وقت سابق من اليوم، على أهمية استقرار سوق الطاقة العالمي.

وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: "اتفق الرئيس ترامب والرئيس بوتين على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

ووفقا للمتحدث، فقد تم خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسيين "بحث المواضيع الثنائية والعالمية الملحة بما في ذلك فيروس كورونا وفنزويلا".

يأتي ذلك، في وقت تتعرض فيه أسواق النفط لضغوط متمثلة في تراجع الطلب على النفط الخام بسبب تفشي وباء كورونا وزيادة معروض النفط بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيض الإنتاج إلى ما بعد آذار/ مارس 2020.

وأعلن الكرملين في وقت سابق من اليوم أن الرئيسين الروسي والأمريكي أعربا في محادثة هاتفية عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم.