الصحة العالمية: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 690 ألف حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 690 ألف حالة.

موسكو - سبوتنيك . وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألف 224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 33 ألف و106 حالات وفاة.

ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 58 ألف 411 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3215 شخصا.

ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 392 ألف 757 حالة.

كانت المنظمة قد أعلنت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وباء عالميا في 11 آذار/مارس الجاري.