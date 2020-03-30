كورونا لا يفرق بين البشر… يمكن أن تصاب به ويمكن أن تنشره

جددت الحكومة البريطانية دعوة مواطنيها إلى البقاء في المنازل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت الصفحة الرسمية للحكومة البريطانية على "تويتر"، اليوم الاثنين: "فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)، يمكن أن يصيب أي شخص، ويمكن لأي شخص أن يساهم في انتشاره"، مضيفة: "ابق في المنزل. ساهم في دعم الأطقم الطبية. ساهم في حماية الأرواح".

⚠️ Coronavirus: anyone can get it, anyone can spread it. ⚠️



🏡 Stay home.

🏥 Protect the NHS.

💙 Save lives.#StayHomeSaveLives | #coronavirus pic.twitter.com/eHDgAubg8h — GOV UK (@GOVUK) March 30, 2020

ونشرت صفحة حكومة اسكتلندا على "تويتر"، مقطع فيديو، قالت إنه يدعو الناس للمساعدة في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا عند الضرورة.

وأوردت 4 أسباب لا يجب الخروج من المنزل لغيرها:

1- من الأجل التسوق للحصول على الاحتياجات الأساسية، أو من أجل الحصول على الدواء.

2- الخروج للعمل إذا كان العمل من داخل المنزل مستحيلا.

3- لإجراء التمارين الرياضة، مرة واحدة في اليوم، لكن يجب أن يتم ذلك بصورة منفردة.

4- لا تجعل مقابلة الأصدقاء أو حتى أفراد العائلة سببا في خروجك من المنزل.

We're asking you to #stayathome to protect our NHS and save lives.



Help us stop the spread of #coronavirus by only going out when absolutely necessary.



Do not meet others outside your household, even friends and family.



Find out the latest guidance ➡️https://t.co/l7rqArB6Qu pic.twitter.com/fX6M4k0DRC — Scottish Government (@scotgov) March 25, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.