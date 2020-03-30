رسميا... الأمير هاري وزوجته ميغان يودعان حياة الملوك

نشر الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان رسالتهما الأخيرة بوصفهما عضوين عاملين في العائلة الملكية البريطانية قبل الشروع رسميا في القيام بأدوار جديدة بعيدا عن حياة الملوك.

وقال الزوجان في رسالتهما الأخيرة إلى ما يربو على 11 مليون متابع لحسابهما على "انستغرام" "في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافا "نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبا. لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي، اعتنوا بأنفسكم وببعضكم البعض".

وقال بيان صادر عن مكتبهما إن الزوجين سيركزان الآن وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما "يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية".

وأضاف البيان "يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لفيروس كورونا".

وصدم الأمير هاري وميغان الملكة إليزابيث وباقي أفراد الأسرة في يناير/ كانون الثاني بإعلان اعتزامها التخلي عن مهامهما الملكية. واتفقت الملكة (93 عاما) معهما لاحقا على أن يشقا طريقهما بأنفسهما بدءا من شهر أبريل/ نيسان.