الحرس الثوري الإيراني يقدم مساعدة إلى أمريكا للقضاء على فيروس "كورونا"

أعلنت إيران، مساء أمس الاثنين، أنها ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هادي زهيري مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة بقية الله للعلوم الطبية: إنه "تم تقديم مجموعة من أجهزة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من صناعة الجامعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح أنه "تم تسليم مجموعة من الأجهزة إلى السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية"، مضيفا أن "إيران على عداء مع الإدارة الأمريكية وليس مع الشعب الأمريكي".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2757.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قوله إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495". ودعا جهانبور الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، وقال: "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".