متحدث الحكومة الإيرانية: لا للحظر وكورونا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه يدعو الشعب الإيراني ليقول لا لحظر كورونا، ونعم للمستقبل.

وتابع ربيعي في مدونة له بمناسبة حلول ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية في بلاده، بأنه يدعو الإيرانيين لقول نعم لمستقبل أفضل "وعام خال من الأزمات وتأسيس مجتمع مزدهر".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مدونة ربيعي، قوله: "إننا في هذا العام نحتفي بذكرى يوم الجمهورية الإسلامية (12 فروردين) ونحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إحياء روح التآلف على غرار تلك الأيام التي كانت سائدة في البلاد حيث تم تأسيس نظام جمهوري قائم على تصويت الشعب الإيراني بجميع الأقوام والديانات والمذاهب والنحل السياسية آنذك"

وأكد: "اليوم أيضا، نحن بحاجة إلى هذا التماسك الشامل؛ جنبا إلى جنب ومن دون الاتكال (على الخارج) لنتجاوز الأزمات المختلفة بسلام".

وقال: "آنذك نحن قلنا "نعم" للجمهورية الإسلامية، واليوم ينبغي لنا أن نقول بصوت جماهيري موحد ومتماسك جنبا إلى جنب، "لا" للحظر وكورونا، ونرحب بمستقبل أفضل وعام خال من الأزمات والتأسيس لمجتمع مزدهر".

وصوت الشعب الإيراني بنعم خلال الاستفتاء على تأسيس الجمهورية في إيران، يوم 31 مارس 1979.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2757.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قوله إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495".

ودعا جهانبور الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، وقال: "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".