مصرع 19 شخصا بسبب حرائق الغابات في الصين... فيديو

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن سلطات المقاطعة أن من بين الضحايا 18 من رجال الإطفاء وعامل مزرعة غابات محلي قاد الطريق لرجال الإطفاء قبل أن يحاصروا في النيران بسبب تغير مفاجيء في اتجاه الرياح.

وذكرت السلطات الصينية أنه تم إرسال أكثر من 300 من رجال الإطفاء المحترفين و700 من رجال الإنقاذ.

مصرع 19 شخصا في الصين بينهم رجال إطفاء جراء حرائق الغابات https://t.co/xLnyaHdata — Moments MENA (@momentsmena) March 31, 2020

وتعاني الصين من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد عن الاثنين بأكثر من 17 حالة.

وأكدت الصين أن عدد الإصابات في البر الرئيسي بلغ، أمس الاثنين، 48 ليرتفع عن اليوم السابق والذي سجل 31 إصابة فقط، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81518 حالة، تم شفاء أكثر من 76 ألف حالة منهم.

وبذلك يرتفع عدد إصابات الأشخاص القادمين من الخارج إلى 771 حالة.