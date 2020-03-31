تنزانيا تسجل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا

سجلت تنزانيا، صباح اليوم الثلاثاء 31 مارس/آذار، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزيرة الصحة التنزانية، آمي مواليمو، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا صباح اليوم.

وأشارت إلى أن الوفاة كانت لرجل بالغ من العمر 49 عاما، يعاني من أمراض عديدة.

وقالت إن حالة الوفاة تم إدخالها مستشفى ملوغانزيلا في العاصمة دار السلام لتلقي العلاج، ولكنه فارق الحياة صباح اليوم.

وسجلت تنزانيا حتى أمس الاثنين، 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض ( كوفيد-19 )، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏