إيران تعلن أنها تسير في اتجاه تنازلي من حيث معدلات الإصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تسير في معدلات تنازلية، وأن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت إيران ستواجه أزمة، أم يستمر ذلك الانخفاض".

ونقل التلفزيون الإيراني عن مساعد وزير الصحة الإيراني، قوله في مؤتمر صحفي: "نحن في سير تنازلي في معدلات الإصابة والوفيات بكورونا"، مضيفا أن "الأيام المقبلة ستكشف إذا ما كنا سنواجه أزمة أم نستمر في الاتجاه التنازلي".

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2757.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قوله إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495". ودعا جهانبور الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، وقال: "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأعلن القضاء الإيراني، يوم الأحد الماضي، الإفراج مؤقتا عن نحو 100 ألف سجين بسبب فيروس كورونا، فيما قرر الرئيس حسن روحاني، مؤخرا تمديد فترة الإفراج من السجون حتى 20 أبريل/ نيسان، بعد الإفراج عن نحو 85 ألف سجينا مؤقتا.