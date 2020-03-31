روحاني: بدعم الشعب حققنا إنجازات في مواجهة كورونا

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الانتصارات التي حققتها إيران في مكافحة فيروس كورونا، ناتجة عن "دعم الشعب وتعاونه".

وقال الرئيس في تصريحات خلال اجتماع اللجنة الوطنية لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا، إنه يتقدم بالشكر إلى الشعب الإيراني على "تعاونه المميز مع هذه اللجنة منذ الكشف عن حالات الاصابة بالفيروس داخل البلاد".

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن روحاني، اليوم الثلاثاء، قوله إن تعاون الشعب الإيراني أدى للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودعا روحاني المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم، أو مراجعة المستشفيات لتلقى العلاج.

وأكد روحاني على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن لجنة احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2757.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قوله إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41495".

ودعا جهانبور الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، وقال: "سُجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".