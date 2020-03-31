إيران تعلن عن "هجوم إرهابي" داخل تركيا أوقف صادرات الغاز الطبيعي

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، توقف صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى تركيا، بعد انفجار خط أنابيب داخل البلد المجاور.

وقال مدير الإرسال في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيدي دانا، في تصريح نقلته وكالة "المراسلين الشباب": "اليوم، قامت مجموعات إرهابية بتفجير خطوط أنابيب الغاز الإيرانية إلى تركيا".

وأضاف: "وقع الانفجار على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من حدود بازركان على الأراضي التركية، وقطع الغاز الآن إلى تركيا".

وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، قال إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وتم تطبيق العقوبات على إيران على مرحلتين، الأولى بدأت، الاثنين 6 أغسطس/ آب الماضي، حيث تم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت واشنطن، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، والتحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على المصارف الأجنبية التي تعمل مع البنك المركزي الإيراني، مرورا بالعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.