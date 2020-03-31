بالصور...مراسلات بين الجيران في زمن كورونا

وجدت إحدى ساكنات مدينة ليدز البريطانية، نفسها في منزلها في عزلة تامة بعد أن اجتاحت موجة فيروس كورونا بلادها.

ومن أجل الحفاظ على اتصال بسيط بالعالم الخارجي، غالبا ما كانت سيان كوزغروف، البالغة من العمر 25 عامًا، تنظر من النافذة باتجاه البيت المقابل حيث كان قط ملون بالأبيض والأسود يجلس هو الآخر أمام النافدة وينظر إلى الشارع.

— Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020

ووفقا لصحيفة "ذا آيريش نيوز"، أكدت سيان أنها لم تتحدث قط مع جيرانها الذين يقطنون في البيت المقابل طيلة فترة عيشها في المنطقة.

— Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020

ورغبة منها في معرفة اسم القط الجميل قامت بإلصاق ورقة على النافذة وكتبت عليها: "ما اسم القط الأبيض والأسود؟".

View this post on Instagram #stayhome 🏡 A post shared by Walter (@waltersobchat) on Mar 29, 2020 at 8:57am PDT

وبحسب الصحيفة، لم تتوقع سيان أن تحصل على رد، ولكن لمفاجأتها ظهر بعد بضع ساعات ملصق على النافذة المقابلة كتب عليه: اسم القط والتر.

وقامت شان بنشر المراسلات على صفحتها في تويتر، مرفقة المنشور بصور القط الذي اكتسب شعبية واسعة.

ومن جانبه قام مالك القط بإنشاء حساب على موقع إنستغرام اشترك فيه ستة آلاف شخص خلال يوم واحد.