بالصور...مراسلات بين الجيران في زمن كورونا

ومن أجل الحفاظ على اتصال بسيط بالعالم الخارجي، غالبا ما كانت سيان كوزغروف، البالغة من العمر 25 عامًا، تنظر من النافذة باتجاه البيت المقابل حيث كان قط ملون بالأبيض والأسود يجلس هو الآخر أمام النافدة وينظر إلى الشارع.
— Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020
ووفقا لصحيفة "ذا آيريش نيوز"، أكدت سيان أنها لم تتحدث قط مع جيرانها الذين يقطنون في البيت المقابل طيلة فترة عيشها في المنطقة.
— Sian Cosgrove (@sian_cosgrove) March 29, 2020
ورغبة منها في معرفة اسم القط الجميل قامت بإلصاق ورقة على النافذة وكتبت عليها: "ما اسم القط الأبيض والأسود؟".
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وبحسب الصحيفة، لم تتوقع سيان أن تحصل على رد، ولكن لمفاجأتها ظهر بعد بضع ساعات ملصق على النافذة المقابلة كتب عليه: اسم القط والتر.
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After my hectic, high-profile day yesterday, I'm catching up on some quality catnapping on the radiator today. #selfcare As an indoor cat, I know all about being inside all day. So here are a few suggestions for activities while you're in quarantine: . 🐾 lick plastic bags all over the house, particularly in the middle of the night 🐾 try out new places to sit that don't look like they would be at all comfortable, like laptop keyboards or important paperwork 🐾 wake people up at 4am to see what happens 🐾 donate some money to @sarsvl
وقامت شان بنشر المراسلات على صفحتها في تويتر، مرفقة المنشور بصور القط الذي اكتسب شعبية واسعة.
ومن جانبه قام مالك القط بإنشاء حساب على موقع إنستغرام اشترك فيه ستة آلاف شخص خلال يوم واحد.
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