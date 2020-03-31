بلجيكا: ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 705 والإصابات إلى 12775 حالة

أعلنت السلطات البلجيكية، تسجيل 98 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض"كوفيد 19"، بالإضافة إلى 876 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 705، والإصابات إلى 12775.

أمستردام – سبوتنيك. وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "تسجيل 98 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت "مجموع الإصابات في بلجيكا 12775 إصابة، بعد تسجيل 876 إصابة جديدة منذ يوم أمس".

وأعلنت أنه "في حالة استثنائية توفت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 787 ألف إصابة، ونحو 37 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 165 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 101 ألفًا في إيطاليا و164 ألفا في الولايات المتحدة و87 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.