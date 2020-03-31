إيران: تسجيل 114 حالة وفاة و3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيران، صباح اليوم الثلاثاء 31 مارس/آذار، 114 حالة وفاة و3111 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنه بتسجيل 114 حالة وفاة يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 2098 شخصا.

وأشارت إلى أنه بتسجيل 3111 إصابة جديدة بكورونا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44 ألف و606 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏