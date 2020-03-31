ممنوع العودة إلى بكين... قانون صيني لا يستثني أحدا

فرضت الصين حظرا شاملا على أي صيني قادم إلى العاصمة بكين، من أي منطقة أخرى خارجها، ضمن إجراء مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن أحد المسؤولين الصينيين في بكين، اليوم الثلاثاء، قوله: "أي شخص عائد إلى بكين من أي منطقة أخرى خارجها، سيخصع لحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، أو يتم وضعه في حجر جماعي"، مضيفا: "لن تكون هناك أي استثناءات لهذا القانون".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مشيرة إلى أنها قادمة من الخارج.

© REUTERS / ALY SONG ركاب في مترو الأنفاق في الصين يرتدون كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19)

ومنذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجلت البلاد 3305 حالة وفاة، من بين 81512 حالة إصابة، وفقا للجنة الوطنية للصحة، في حين تعافي 76 ألف شخص.

Anyone returning to #Beijing from other regions in #China has to undergo a 14-day home or group quarantine, without exception to the rule, said a Beijing official at a press conference on Tuesday. #COVID19 pic.twitter.com/T2CnZtZq2m — CGTN (@CGTNOfficial) March 31, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 87 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 67 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، بعد فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 44 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.