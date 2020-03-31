تسجيل
10:50 GMT31 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث

    علبة دواء عليها اسم كورونا تثير جدلا... ما حكاية هتافات الشكر لاكتشاف اللقاح

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104502/07/1045020730_0:290:3124:2048_1200x675_80_0_0_891513391b62d017c02fe11279a6d3e0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003311045027259-%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD/

    لا وجود حتى الآن لأي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي تجاوزت حصيلته في العالم حتى الآن أكثر من 789 ألف إصابة، منها ما لا يقل عن 38 ألف حالة وفاة في معظم دول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

    لكن المبادرات لاكتشاف علاج للفيروس تتسارع، فقد أطلقت تجربة سريرية قبل أيام في 7 بلدان أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات تجريبية ضد الفيروس، وتشمل التجربة التي أطلق عليها اسم "ديسكوفوري" 3200 مريض، وفقا لوكالة "فرانس برس".

    وبينما يسابق العلماء الزمن لاكتشاف لقاح للفيروس، لم تتوقف الشائعات التي كان آخرها ذلك المنشور المتداول بالآلاف على مواقع التواصل الذي يدّعي أن فرنسا اكتشفت لقاحًا ضدّ الفيروس، وهو ادعاء خطأ، فحتى اليوم لم يتوصّل أي بلد في العالم إلى تطوير لقاح أو علاج خاص لمحاربة الفيروس المستجدّ رغم التجارب السريرية المتواصلة.

    والذي أضفى شيئًا من المصداقية لجمهور مواقع التواصل في هذا المنشور أنه يضم مقطعي فيديو لأطباء يصفقون، وصورًا بينها واحدة لما يبدو أنه دواء كتب عليه "كوفيد 19".

    وأرفق المنشور بتعليقات مثل "الحمد لله، تمّ اكتشاف علاج للفيروس"، أو "أخبار سارة من فرنسا لكل البشرية" أو "فرنسا تحتفل لأنها وجدت علاجًا لفيروس كورونا".

    وحصد مقطعا الفيديو والصورة آلاف المشاركات منذ بدء انتشار المنشور في 26 آذار/مارس 2020.

    ولكن بالبحث الذي أجراه فريق تقصي صحة الأخبار في "فرانس برس"، تبين أن مقطعي الفيديو أحدهما في إسبانيا لمواطنين يقدمون التحية للأطباء الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمحاربة المرض.

    أما الفيديو الآخر والذي يُسمع فيه بوضوح صوت رجل يقول باللغة الفرنسية "برافو، برافو لقد وجدوا المرض، وجدوا اللقاح، تحيا فرنسا"، فيما يعلو صوت تصفيق في الشارع، فقد التقط بالفعل في فرنسا على مقربة من كنيسة "نوتردام دو لا غار" الباريسية، ولكن الفرنسيين اعتادوا أن يطلوا من شرفاتهم كل مساء لدعم وتحية الأطقم الطبية من دون أن يكون لذلك علاقة باكتشاف العلاج.

    وأما الصورة التي تبدو وكأنها صورة للقاح المكتشف وفيها علبة كتب عليها "COVID-19 IgM/IgG​"، فإنما هي لعدة تضم أدوات فحص لكشف الإصابة بالفيروس طورتها مختبرات سوغانتيك الكورية الجنوبية.

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موسكو قبل وبعد إغلاق الأماكن العامة، في إطار اجراءات للوقاية من فيروس كورونا، 28  مارس 2020
    كل الأماكن مشتاقة لك...موسكو قبل وبعد العزل الصحي
    التنين الأحمر يتعافى
    "التنين الأحمر" يتعافى
    قاعدة K1 الجوية
    قاعدة "كي1" الجوية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك