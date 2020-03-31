إيطاليا...وزير صحة سابق يشرح ماذا سيحصل في حال انتشر الوباء جنوبي البلاد

حذر وزير الصحة الإيطالي السابق، جيرولامو سيركيا، من أن مستشفيات جنوب البلاد ستعاني من نقص في الأطباء والمعدات اللازمة لعلاج المصابين، في حال انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سيركيا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في حال تدفق المصابون على المنشآت الطبية في جنوب البلاد، سيصبح العديد من هذه المنشآت غير قادرة على تقديم الرعاية الصحية المطلوبة".

وتابع سيركيا، الذي كان وزيرا للصحة الإيطالية خلال انتشار فيروس (سارس) عام 2003: "هذا التخلف جاء بسبب سياسة مجرمة تتمثل في تقليص النفاقات، التي تعني أن نظام الرعاية الصحية في الجنوب ما زال دون أي استثمارات، دون متخصصين، دون تدريب، دون أجهزة".

ووفقا لوزارة الصحة الإيطالية، فإن عدد الإصابات بالفيروس في المناطق الواقعة جنوبي مقاطعة لاتسيو تشكل 6.5% فقط من إجمالي عدد المصابين في البلاد.

وفي السياق ذاته، حذر سيركيا من أن "إجراء تجارب اللقاح يطلب نهجا معينا وبعضا من الوقت".

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى حاليا على صعيد أوروبا من ناحية عدد المصابين بفيروس كورونا، وتعتبر منطقة لومبارديا في الشمال، بؤرة انتشار الفيروس في هذا البلد. وأمس الأحد، أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 812 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، ليبلغ مجموع الضحايا 11591.

ودخلت إيطاليا الأسبوع الثالث من حالة الإغلاق العام، التي تم فرضها على البلاد لتتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس بعد أن أصبحت تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.