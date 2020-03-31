وفاة ممثل مرشد إيران بفيروس "كورونا"

توفي الشيخ جعفر آذربند، إمام الجمعة في مدينة جهار برج مياندوب، التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، وممثل المرشد الإيراني علي خامنئي فيها، جراء إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" إن "جعفر آذربند إمام جمعة مدينة جهار برج مياندوب وممثل خامنئي فيها، توفي مساء أمس الاثنين جراء إصابته بفيروس كورونا بعدما كان يرقد منذ أيام في العناية المركزية".

وسجلت إيران، صباح اليوم الثلاثاء، 114 حالة وفاة و3111 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه بتسجيل 114 حالة وفاة يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 2098 شخصا، مشيرة إلى أنه بتسجيل 3111 إصابة جديدة بكورونا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44 ألف و606 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن "معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تسير في معدلات تنازلية، وأن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت إيران ستواجه أزمة، أم يستمر ذلك الانخفاض". ونقل التلفزيون الإيراني عن مساعد وزير الصحة الإيراني، قوله: "نحن في سير تنازلي في معدلات الإصابة والوفيات بكورونا"، مضيفا أن "الأيام المقبلة ستكشف إذا ما كنا سنواجه أزمة أم نستمر في الاتجاه التنازلي".