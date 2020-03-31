كوريا الجنوبية تتوقع استئناف المحادثات النووية بين جارتها الشمالية وأمريكا في أقرب وقت

أعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها لمساعدة جارتها الشمالية على استئناف محادثاتها النووية مع الولايات المتحدة، بعد يوم واحد من انتقاد كوريا الشمالية بشدة لواشنطن وتهديدها بالخروج نهائيا من المفاوضات.

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤول من وزارة الوحدة الكورية مشترطا عدم كشف هويته أن "الحكومة الجنوبية تتوقع أن الشمال والولايات المتحدة سيستأنفان المحادثات في أقرب وقت ممكن، اعتمادا على الاحترام المتبادل لأهمية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وإحلال سلام دائم بها".

وأضاف "من أجل تحقيق هذا، ستبذل الحكومة الكورية كل الجهود الدبلوماسية الممكنة".

وانتقدت كوريا الشمالية اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتشجيعه دولا أخرى على تشديد الضغط على الشمال بالمشاركة في تطبيق العقوبات الدولية عليها، وذلك عبر بيان أطلقه "المدير العام الجديد المسؤول عن المفاوضات مع الولايات المتحدة" بوزارة الخارجية الشمالية.

وذكر الشمال أنه فقد الاهتمام بالمحادثات النووية وأضاف أنه "سيسلك طريقه الخاص".

وقد توقفت المحادثات النووية بين الجانبين منذ انهيار قمة هانوي التي جمعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام، نظرا لفشل الطرفين في تقليل الاختلاف في وجهات النظر حول الخطوات التي يجب على الشمال أن ينتهجها لنزع سلاحه النووي، مقابل الحصول على تنازلات من الجانب الأمريكي بما يشمل تخفيف العقوبات.