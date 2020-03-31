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12:36 GMT31 مارس/ آذار 2020
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    الحرس الثوري الإيراني

    الحرس الثوري: أقل خطأ يرتكبه الأعداء ضد إيران سيكون الأخير

    © REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSI
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    أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة يوم الجمهورية الذي يأتي احتفالا بمرور 41 عاما على انتصار الثورة.

    وجاء في البيان الذي نشرته وكالة تسنيم الإيرانية: "ورغم المؤامرات والخطط الشيطانية الخبيثة لنظام الاستكبار بهدف احتواء وتقييد هذه الثورة والنظام والقضاء عليه، فإن الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني العظيم يواصل مسيرته التكاملية المبدئية نحو الحضارة الإسلامية الحديثة بنشاط متزايد".

    الحرس الثوري الإيراني
    © REUTERS / OFFICIAL IRANIAN PRESIDENT WEBSI
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    وتابع البيان "هذه المعجزة الكبرى تجاوزت منطقة تأثير إيران وتجاوزت منطقة غرب آسيا الاستراتيجية، لتتحول إلى كابوس يقض مضاجع قادة أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما".

    وأضاف البيان "أن التأثير المعنوي لرسالة الثورة على القلوب وخاصة الشباب الأحرار، يبشر بمستقبل مشرق مفعم بالأمل لتخلص البشرية من سلطة القوى الشيطانية المعادية للإنسانية بما فيها النظام الأمريكي المخادع".

    وأكمل البيان "أن جهاد أبناء الشعب الإيراني وبطولاتهم في المنظومة الدفاعية وخاصة حرس الثورة الإسلامية، ساهمت في ترسيخ ثقافة المقاومة في كيان العالم الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية وجاهزيتها الشاملة لمواجهة تهديدات الأعداء سواء على صعيد القوة الناعمة أوالقوة الصلبة".

    وواصل البيان "نتقدم بالتهنئة بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أبناء الشعب الايراني ومحبي الجمهورية الإسلامية في أقصى نقاط العالم، وخاصة سيد شهداء المقاومة القائد الفريق الحاج قاسم سليماني".

    وأكمل البيان "ونجدد الميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل ونجدد البيعة لخلفه الإمام الخامنئي، مؤكدين الاهتمام بتحقيق شعار هذا العام المتمثل في النهضة الإنتاجية. كما نهتم بتحقيق استراتيجية الصمود والمقاومة الفاعلة وتنمية الطاقات الردعية والريادية لحرس الثورة الإسلامية".

    وأتم البيان "نود أن نؤكد على أن أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي نقطة سيكون خطأهم الأخير، وسيكون رد جبهة الثورة الإسلامية حازما ومدمرا خارج نطاق التصور بل حتى سيسلب منهم فرصة إبداء الندم".

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, الحرس الثوري
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