سويسرا تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 373 والإصابات إلى 16176

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 373 بعدما سجل 295 أمس الاثنين.

وأضافت أن "عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية في سويسرا قفز إلى 16176 من 15575 أمس"، بحسب "رويترز".

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، 787 ألف إصابة، ونحو 37 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 165 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 101 ألفًا في إيطاليا و164 ألفا في الولايات المتحدة و87 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.