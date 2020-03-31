إسرائيل لوزارات الصحة العربية: انشروا هذا الفيديو لتفادي إصابات كورونا

نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، مقطع فيديو، قال إنه يجب على وزارات الصحة في الدول العربية نشره، حتى يتفادى الناس الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب غندلمان في "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "وزارات الصحة في إيطاليا وجورجيا وأوكرانيا طلبت من وزارة الصحة الإسرائيلية استخدام هذا الفيديو الذي يشرح كيف ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر، وكيف يمكن تفادي الإصابة به لو تم التقيد بالتعليمات".

وأضاف: "أدعوكم وأدعو وزارات الصحة العربية إلى نشره أيضا كي تستفيدوا منه وتتفادوا الإصابة".

ويوضح الفيديو، كيف يمكن لشخص واحد مصاب أن يكون مصدرا لانتقال الفيروس إلى عشرات الأشخاص الآخرين، لمجرد أن الرذاذ المتطاير من فمه أثناء السعال هبط على مقبض باب أثناء دخوله إحدى المنشآت".

وكتب غندلمان، في تدوينة سابقة على "تويتر": "وزارة الدفاع والصناعات الحربية الإسرائيلية حولت منظومات رادار وكاميرات حرارية إلى أجهزة لتشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وزارات الصحة في إيطاليا وجورجيا وأوكرانيا طلبت من وزارة الصحة الإسرائيلية استخدام هذا الفيديو الذي يشرح كيف ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر وكيف يمكن تفادي الإصابة به لو تم التقيد بالتعليمات.



أدعوكم وأدعو وزارات الصحة العربية إلى نشره أيضا كي تستفيدوا منه وتتفادوا الإصابة. pic.twitter.com/zFqZTAoMvB — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 31, 2020

وتابع: "يتم ذلك من خلال جس نبضهم وقياس درجة حرارتهم ووتيرة النفس"، مضيفا: "هذه هي العبقرية الإسرائيلية بعينها، التي تستخدم لصالح المواطنين والبشرية بأسرها".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.

As part of the national fight against #COVID19, the Ministry of Defense has adapted 2 systems developed by the defense industries to measure the vital signs of patients remotely. The systems use radar and electro-optical sensors to measure pulse, respiratory rate and temperature. pic.twitter.com/WQZwk7y0Lk — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 31, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 87 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 67 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، بعد فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 44 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.