هولندا تسجل 175 وفاة جديدة بسبب "كورونا" وعدد الضحايا يبلغ 1039

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1039 حالة.

أمستردام - سبوتنيك. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان له، حسبما أوردت الوكالة الإخبارية الهولندية "أ د ي": "وفاة 175 شخصا جراء الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1039".

وأضاف أنه "بلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس حتى الآن 12595 مصابا، بعد تأكيد إصابة 845 شخصا بالفيروس منذ يوم أمس".

وأشار البيان إلى ازدياد أعداد المرضى في المستشفيات في هولندا، "مقاطعات شمال برابانت، وجنوبي هولندا وشمالي هولندا وخيلدرلاند وليمبورخ، فإن تعداد المرضى المصابين في المستشفيات في ازدياد مقارنة بإعداد المرضى في المستشفيات في مقاطعات فريزلاند، خرونينجين،ودغينته".

وتجاوزت الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 750 ألف إصابة، ونحو 35 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 170 ألفا.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.