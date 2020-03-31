كيف تواجه بعض الدول مخالفي الحجر الصحي وقرارت حظر التجوال؟

عملت دول العالم بكل طاقاتها خلال الفترة الماضية، لكي تمنع مواطنيها من التجول اليومي أو الذهاب إلى أي مكان دون ضرورة قصوى، بغرض وقف انتشار فيروس كورونا الذي أضحى جائحة عالمية، تسببت في مقتل آلاف، وإصابة مئات الآلاف حتى الآن.

كيف تمكنت الدول من ذلك؟ فرغم أن الدعوات إلى الحجر المنزلي كانت صريحة وواضحة والغاية منها بالفعل في كل الدول الحفاظ على صحة المواطنين، إلا أن الدول رأت أنه من الأفضل أن تكون هناك عقوبات على من يخالف تعليمات الحجر الصحي أو حظر التجوال، هنا أبرز الأمثلة على بعض أهم القرارات التي اتخذتها بعض الدول حول العالم في هذا الإطار.

الصين

كانت الصين أول الدول التي بدأ تفشي فيروس كورونا فيها، وهي أول من نفذت الحجر الصحي، حين طالبت أكثر من 60 مليون مواطن البقاء في منازلهم وعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى، وفرضت غرامة قدرها 284 دولارا، وعقوبة تصل إلى السجن 3 أشهر.

أستراليا

تعتبر الغرامة التي تم إقرارها في أستراليا الغربية هي الأكبر على من يخالف قواعد العزل وتصل إلى 50 ألف دولار أسترالي.(أكثر من 30 ألف دولار أمريكي).

روسيا

يشير القانون الذي أقر في روسيا إلى دفع غرامة من 15 إلى 40 ألف روبل لمخالف الحجر الصحي لأول مرة، وفي المرة الثانية تصل الغرامة من 150 إلى 300 ألف روبل، وهناك عقوبات تصل إلى السجن ودفع غرامة مليون روبل، في حال انتهاك الحجر الصحي للعائدين من الخارج وتسببهم في عدوى الآخرين.

إيطاليا

أحد الدول التى شهدت تفشيا كبيرا لمرض فيروس كورونا، كانت قد قررت دفع غرامة قدرها 300 يورو، والحبس 3 أشهر لكل من يخالف الحجر المنزلي.

نيوزيلندا

تصل عقوبة عدم الالتزام بقواعد العزل المنزلي للمسافرين إلى البلاد إلى الطرد نهائيا من الحدود النيوزيلندية حيث جاء في تصريحات لجاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية إنه "إذا فكرت بالقدوم إلى بلدنا وليست لديك نية لاتباع طلبنا بالعزل الذاتي، أقولها بكل صراحة، إنك غير مرحب بك ويجب أن تغادر قبل أن تُرحَّل".

السعودية

من أول الدول العربية التى اتخذت إجراءات صارمة منذ البداية ضد مخالفى قرارات حظر التجول أو إخفاء معلومات بشأن السفر، حيث فرضت غرامات قدرها 133 ألف دولار على من يخفون تفاصيل سفرهم عن دخول البلاد.

كما فرضت المملكة 10 آلاف ريال غرامية على من يخالف منع التجول، وفي حال تكرار نفس الشخص للمخالفة يسجن مدة لا تزيد عن 20 يوما.

الإمارات

تصل عقوبة مخالفة قانون الأمراض السارية في الإمارات إلى 10 آلف درهم لعدم الإبلاغ شخص مصاب بالمرض، في حين تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف درهم إذا كان الشخص يعرف بإصابته بكورونا ويعمل على نشره بين الناس.

مصر

لم تتخذ مصر قرارا بالحجر الصحي لكل المواطنين، لكن لديها حظرا للتجوال بين السادسة مساء والسابعة صباحا كل يوم، والعقوبات المصرية مشددة وواردة في قانون حالة الطوارئ وهي "غرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، أو "الأشغال الشاقة المؤقتة"،

ويعاقب على مخالفة الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالحبس مدة 6 أشهر، وبغرامة 50 جنيها أو بالعقوبتين.

إسرائيل

أقرت إسرائيل السجن على من يخالف قوانين الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الذين زارو آسيا مؤخرا، والذى تتراوح مدته بين 3 إلى 7 سنوات.