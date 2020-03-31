رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وضباط كبار يدخلون الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، سيدخل إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افخاي ادرعي، على صفحته في "تويتر" تغريدة، أعلن فيها دخول رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، الحجر الصحي في مكتبه، بعد إعلان إصابة أحد القادة المشاركين في جلسة لقادة وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام في تاريخ 22.03.2020.

أقام رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام في تاريخ 22.03.2020.وقد تاكد اليوم من أن أحد القادة المشاركين في الجلسة مريض بالكورونا. لذلك سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2020

يتبع ...