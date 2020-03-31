دخول قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحجر الصحي

ذكرت صحيفة "ذا ماركر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الجنرال تامير يدعي، قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قد دخل الحجر الصحي وكذلك رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، بعد لقائهما بضابط أصيب بالفيروس.

הרמטכ"ל ומפקד פיקוד העורף ייכנסו לבידוד, מניין המתים בספרד מזנק, בת 12 מתה בבלגיה לאחר שנדבקה בנגיף - ועוד עדכונים שוטפים במשבר הקורונה https://t.co/sY8XyAN8yZ pic.twitter.com/fxvnKgUMH3 — TheMarker (@TheMarker) March 31, 2020

ونوهت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك ضابطا آخر في القيادة التابعة للجبهة الداخلية دخل الحجر الصحي للسبب نفسه، ويرجح أنه قائد وحدة الاتصال.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.