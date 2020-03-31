لأول مرة... اليابان تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومي بكورونا

سجلت اليابان رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومي بفيروس "كورونا" المستجد منذ تفشيه في البلاد، بعد أن تجاوزت 200 حالة خلال يوم واحد، ليصل الإجمالي إلى 2.9 ألف شخص.

أفادت القناة التلفزيونية اليابانية "إن اتش كي"، أنه بحلول تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، تم تأكيد إصابة 206 أشخاص بفيروس كورونا المستجد خلال يوم، إذ وصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 2905 أشخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار الـ712 شخصا من ركاب سفينة "أميرة الماس"، الذين خضعوا للحجر الصحي في يوكوهاما اليابانية لأكثر من 1.5 شهر.

يشار إلى أن معظم المصابين هم من طوكيو، وعددهم 521 شخصا، إذ تم تأكيد إصابة 78 شخصا اليوم الثلاثاء، كما سجلت ولاية أوساكا إصابة 28 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين فيها إلى 244 شخصا، وتوفي 77 شخصا حتى الآن.

© Sputnik / ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏