رئيسة وزراء النرويج: المستشفيات تسير في الاتجاه الصحيح

قالت رئيسة الوزراء النرويجية، إيرنا سولبرغ، اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض الدلائل على أن أداء المستشفيات، فيما يخص فيروس كورونا، يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تطلب نحو 1000 جهاز تنفس صنعتها الشركات النرويجية.

كما ذكرت أن أوسلو يمكن أن توفر للدول الأخرى المعدات الأساسية في علاج المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة في التنفس.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.