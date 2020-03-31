البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا مهم الآن أكثر من أي وقت مضى

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفق مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على أن الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا مطلوب في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.

وقال المتحدث في بيان مكتوب: "اتفق الرئيسان على التعاون الوثيق في المحافل الدولية المعنية بالقضاء على فيروس كورونا واستعادة الاقتصاد العالمي، كما اتفق الرئيسان ترامب وأردوغان على أهمية أن تلتزم البلاد المليئة بالصراعات، وعلى وجه الخصوص، سوريا وليبيا، بنظام وقف إطلاق النار والعمل على حل النزاعات، في الوقت الراهن، أكثر من أي وقت مضى".

ينبع..