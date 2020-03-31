الصين تدرج مصابين لا تظهر عليهم أعراض "كوفيد - 19" في الإحصاءات الرسمية

أعلن رئيس إدارة قسم مكافحة الأمراض في لجنة الصحة الصينية، تشانغ جيلي، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستبدأ اعتباراً من يوم غد بإدراج المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض في الإحصاءات الرسمية.

بكين – سبوتنيك. وقال المسؤول الصيني في مؤتمر صحفي: "استجابة لقلق الجمهور حول سير المرض، ووجود مصابين دون أعراض، سنبدأ اعتباراً من 1 أبريل/نيسان بنشر بيانات عن الإصابات بدون أعراض في تقاريرنا اليومية".

وفقاً لبيانات اللجنة الحكومية للصحة، يوجد 1541 مصابا بفيروس كورونا المستجد تحت مراقبة طبية في الصين، من الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مشيرة إلى أن كل هذه الإصابات قادمة من الخارج، بينما قال مسؤولون إن انتشار المرض محليا أصبح تحت السيطرة.

© Sputnik / ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا

ومنذ ظهور الفيروس في الصين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجلت البلاد 3305 حالة وفاة، من بين 81512 حالة إصابة، وفقا للجنة الوطنية للصحة، في حين تعافي 76 ألف شخص.