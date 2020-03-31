إسبر: نقف مع الشعب الأمريكي... يد تحارب وأخرى تنشىء بنوك الطعام

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن الجيش والشعب الأمريكي يقفان في صف واحد، من الجبهة إلى بنوك الطعام.

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نقاتل على الجبهة ونفتح بنوك الطعام... وزارة الدفاع (البنتاغون) والشعب الأمريكي يد واحدة".

ويقوم الجيش الأمريكي بدور فاعل في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وخاصة بعدما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا في العالم بعد انتشار الفيروس فيها.

ومنذ يومين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال تصميم مستشفى كامل بسعة 2900 سرير لعلاج مصابي كورونا في نيويورك، مشيرا إلى أن الحرس الوطني هو من قام بتفيذها في 4 أيام فقط.

A rapid transformation of NY’s #JacobJavitz Convention Center via the NY Army National Guard Soldiers of the 133rd Composite Supply Company. #NYC #COVID19 pic.twitter.com/LkBXLBrC0f — @EsperDoD (@EsperDoD) March 28, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 819 ألف مصاب، بينهم أكثر من 39500 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 173 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 87 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 67 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، بعد فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 44 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.