استدعاء زعيم المعارضة الفنزويلية في إطار تحقيق بتهمة محاولة انقلاب ضد الرئيس

استدعى مكتب المدعي العام في فنزويلا، طارق وليم صعب، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة خوان غوايدو للمثول يوم الخميس القادم، لاتهامه بمحاولة انقلاب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كاراكاس- سبوتنيك وقال صعب، للصحفيين، "تم استدعاء أحد المتورطين الرئيسيين [في محاولة الانقلاب] للمثول تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس في مكتب النيابة العامة، وفقا لحديث كليفر ألكالا، [اللواء السابق في الجيش الفنزويلي] أنا أتحدت عن المواطن خوان غوايدو".

وأشار المدعي العام، إلى أن المحاولة فشلت، عقب احتجاز شحنة أسلحة يوم 23 مارس/ آذار، في كولومبيا، تقدر بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، التي كان من المفترض أن تصل إلى فنزويلا "بهدف البدء بعمليات قتل وأعمال إرهابية".

وأوضح صعب أن اللواء السابق في الجيش الفنزويلي، كليفر الكالا، الموجود حاليا في كولومبيا، اعترف بذلك.

الجدير بالذكر أن مكتب المدعي العام في فنزويلا، فتح تحقيقًا ضد زعيم المعارضة خوان غوايدو، واللواء السابق في الجيش الفنزويلي، كليفر الكالا، بتهمة محاولة الانقلاب ضد الرئيس الفنزويلي.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير/ كانون الثاني، من العام الماضي.