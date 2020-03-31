انفجار خط أنابيب غاز داخل تركيا على الحدود الإيرانية وتعطيل التصدير من طهران

أعلن مسؤول إيراني، انفجار خطط أنابيب غاز داخل تركيا، على الحدود مع إيران، ما أوقف تصدير الغاز من طهران.

القاهرة – سبوتنيك. وقال مدير الإرسال في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيدي دانا، في تصريح نقلته وكالة المراسلين الشباب (الإيرانية)، اليوم الثلاثاء: "اليوم، قامت مجموعات إرهابية بتفجير خطوط أنابيب الغاز الإيرانية إلى تركيا".

وأضاف "وقع الانفجار على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من حدود بازركان على الأراضي التركية، وقطع الغاز الآن إلى تركيا".

وتأتي العملية في وقت تعاني فيه إيران من صعوبات اقتصادية لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا في أراضيها متسببا في وفاة أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة نحو 45 ألف شخص آخرين، بينما تُعتبر صادرات النفط والغاز مصدر دخل حيوي لطهران التي تئن تحت وطأة العقوبات الأميركية منذ العام 2018.

وتعد صادرات الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر دخل إيران التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد روسيا.

وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، قال إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.