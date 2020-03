تفشي "كورونا" في إيطاليا بدأ يتراجع

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن انتشار الفيروس في إيطاليا على الأقل بدأ ينحسر أخيرا، حيث تباطأ معدل النمو اليومي للحالات المسجلة لأكثر من أسبوع الآن، وقد استقرت حصيلة الوفيات اليومية، على الرغم من أعدادها الكبيرة".

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation