مليون عاطل عن العمل في إسرائيل بسبب كورونا

كشفت قناة عبرية النقاب عن وصول عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى نحو مليون عامل.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل وصل إلى نحو مليون عامل، حيث انضم حوالي 23 ألف عاطل جديد إلى قائمة الباحثين عن العمل.

מגפת הקורונה | כמיליון מובטלים בישראל: היום הצטרפו עוד 23 אלף דורשי עבודה @MatanHodorov — חדשות 13 (@newsisrael13) March 31, 2020

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن معدل نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 23.8٪، وبأنه منذ مطلع الشهر الجاري، شهر مارس/آذار تم تسجيل حوالي 830 ألف باحث عن العمل أو عن خدمات التوظيف في إسرائيل.

ونوهت القناة العبرية إلى أن كل الوزارات الإسرائيلية وصل إليها هذا الرقم وسوف تتخذ القرارات المناسبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

צה"ל מתגייס | כ-1,000 חיילי צה"ל נצטרפו הבוקר למאמץ הסיוע במרחב האזרחי בסיוע למקבצי דיור של אוכלוסיות גיל הזהב אשר נמצאות בסיכון.



קרדיט: דו"צ pic.twitter.com/HFK6dv7fZ0 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 31, 2020

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأنه انضم حوالي ألف جندي من الجيش الإسرائيلي للجهود المدنية هذا الصباح بهدف مساعدة كبار السن في مواجهة فيروس كورونا المعرضين للخطر.