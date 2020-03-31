زيلينسكي يبحث هاتفيا مع ميركل الوضع حول "كورونا" و"نورماندي"

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي الحالة المتعلقة بفيروس "كورونا" ومستقبل استمرار المفاوضات بـ "صيغة نورماندي".

وجاء في بيان نشره مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أجرى محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأبلغ الرئيس، ميركل، بشأن الوضع الأمني ​​في دونباس، كما نوقشت نتائج المشاورات الأخيرة في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية، وناقش الطرفان بشكل منفصل احتمالات استمرار المفاوضات بـ صيغة النورماندي ".

وتابع البيان، كما بحث الجانبان الوضع حول تفشي فيروس كورونا مضيفا "ناقش الطرفان الوضع المتعلق بانتشار "كوفيد-19" في العالم، وكذلك الإجراءات العملية المتخذة في كلا البلدين لمواجهة الجائحة، وجرى الاتفاق على العمل لتبادل المعلومات المتعلقة بالجائحة، ولا سيما فيما يتعلق بالمعايير الطبية التي تم إدخالها لعلاج المرضى".

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على إعادة توجيه 150 مليون يورو بموجب القرض الألماني الحكومي، لمكافحة كورونا في أوكرانيا.