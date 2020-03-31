ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في نيويورك إلى 1550 حالة

قال حاكم نيويورك، آندرو كومو، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 27% ووصوله إلى 1550.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كومو، في إفادة صحفية، "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.