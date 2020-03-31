لمدة شهر إضافي… تكليف "الشاباك" بالمساهمة في مكافحة كورونا بإسرائيل

وافقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على تمديد تكليف "الشاباك" (جهاز الأمن العام الداخلي) بالمساهمة في مكافحة كورونا بإسرائيل لشهر إضافي.

أفادت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة وافقت على تمديد مهلة الشاباك لشهر إضافي لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، رغم وجود معارضات كثيرة في الداخل على مهام الجهاز الأمني.

ועדת הכנסת הזמנית לענייני השב"כ אישרה את החלטת הממשלה להסמיך השב"כ לסייע במאמץ לצמצום התפשטות הקורונה- עד ה-30 באפריל 2020. יו"ר הוועדה, אשכנזי: "הוועדה שמרה על האיזון הנכון בין הצורך להגן על בריאות הציבור, לבין שמירה על הזכות לפרטיות של אזרחי ישראל, ככל הניתן" — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 31, 2020

يشار إلى أن مهام الشاباك تتلخص في رصد تواجد وتحركات المصابين بفيروس كورونا ولقائهم مع آخرين، بادعاء أن ذلك يأتي في سياق منع انتشار الفيروس في البلاد.

ونوهت الصفحة الرسمية للكنيست الإسرائيلي أن مهام الشاباك ستنتهي في الثلاثين من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

ونقلت الصفحة عن لسان الخارجية والأمن في الكنيست، غابي أشكنازي، حول حق الخصوصية للمواطنين الإسرائيليين أن الكنيست سيحافظ قدر الإمكان على هذه الخصوصية.

מגפת הקורונה | כמיליון מובטלים בישראל: היום הצטרפו עוד 23 אלף דורשי עבודה @MatanHodorov — חדשות 13 (@newsisrael13) March 31, 2020

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى حوالي المليون عامل، حيث انضم حوالي 23 ألف عاطل جديد إلى قائمة الباحثين عن العمل.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن معدل نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 23.8٪ ، وبأنه منذ مطلع الشهر الجاري، شهر مارس/آذار تم تسجيل حوالي 830 ألف باحث عن العمل أو عن خدمات التوظيف في إسرائيل.

ونوهت القناة العبرية إلى أن كل الوزارات الإسرائيلية وصل إليها هذا الرقم وسوف تتخذ القرارات المناسبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.