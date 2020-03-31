سلطات نيويورك تطلب 17 ألف جهاز تنفس اصطناعي من الصين

أعلن عمدة ولاية نيويورك، ايندريو كومو، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الولاية طلبت 17 ألف جهازتنفس اصطناعي من الصين.

واشنطن – سبوتنيك. وقال كومو للصحفيين: "لقد طلبنا 17 ألف جهاز تنفس اصطناعي من الصين، سندفع نحو 25 ألف دولار ثمن كل جهاز".

وأشار إلى أن ولايات أخرى، بالإضافة إلى السلطات الفيدرالية، أيضاً قامت بتقديم طلبات وهذا يخلق منافسة مفرطة مع مراعاة أن التوريدات بطيئة أصلاً، ومن أصل 17 ألف جهاز المدرج في الطلب، تم استلام فقط 2.5 ألف منهم حتى الآن، مضيفاً أنها يجب أن تصل خلال أسبوعين.

جاء ذلك في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث بلغت الإصابات في العالم أكثر من 809 آلاف شخص في 179 بلداً وإقليماً على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 39 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 172 ألف شخص.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعا.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 787 ألف شخصا ، كما تجاوز عدد الوفيات 37500 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 166 ألف شخص.