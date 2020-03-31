مذيع أمريكي شهير في "سي إن إن" يعلن إصابته بكورونا ويقدم برنامجه من قبو منزله

أعلن مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية كريس كومو، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، وتمنى ألا يكون قد نقل العدوى إلى أطفاله وزوجته.

حسب الشبكة الأمريكية قال كريس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في هذه الظروف الصعبة يبدو أن الأمر يزداد تعقيدا مع مرور الأيام، لقد جاءت نتيجة فحوصاتي المتعلقة بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف مذيع "سي إن إن": "لقد تعاملت مع أشخاص ثبت لاحقا إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، وقد أصبت بالحمى والقشعريرة وضيق التنفس".

وتابع كومو قائلا: "أتمنى فقط ألا أكون قد نقلت العدوى إلى الأطفال وكريستينا، سيجعلني ذلك أشعر بسوء أكبر من المرض نفسه، أنا الآن في الحجر الصحي في القبو (ما يجعل بقية عائلتي تشعر بالسعادة) سأقدم برامجي من هنا، سنتغلب جميعا على هذا بذكائنا وصلابتنا ووحدتنا"، على حد تعبيره.

وكومو، 49 عامًا، هو الأخ الأصغر لحاكم نيويورك أندرو كومو، الذي يقود ولايته لمكافحة انتشار الفيروس التاجي.

وكانت قد أبلغت الشبكة العاملين فيها بإصابة كومو بالمرض، عبر رسالة وصلت إلى موظفي "سي إن إن"، وأشارت إلى أن صحته جيدة وسيواصل تقديم برنامجه من منزله.

تأتي هذه الأخبار بعد عدة ساعات من مقابلة كومو مع شقيقه الأكبر حول استجابة نيويورك للأزمة مساء الاثنين، حيث تبادل الرجلان انتقادات بسيطة.

Two weeks ago, CNN host Chris Cuomo, brother of New York's governor, said he didn't believe in rules like curfew.



Now he has coronavirus. pic.twitter.com/C23LvEZx0p — Norbert Elekes (@NorbertElekes) March 31, 2020

وتحدث المحافظ عن تشخيص شقيقه خلال إيجازه الصحفي اليومي يوم الثلاثاء.