مذيع أمريكي شهير في "سي إن إن" يعلن إصابته بكورونا ويقدم برنامجه من قبو منزله

وأضاف مذيع "سي إن إن": "لقد تعاملت مع أشخاص ثبت لاحقا إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، وقد أصبت بالحمى والقشعريرة وضيق التنفس".
وتابع كومو قائلا: "أتمنى فقط ألا أكون قد نقلت العدوى إلى الأطفال وكريستينا، سيجعلني ذلك أشعر بسوء أكبر من المرض نفسه، أنا الآن في الحجر الصحي في القبو (ما يجعل بقية عائلتي تشعر بالسعادة) سأقدم برامجي من هنا، سنتغلب جميعا على هذا بذكائنا وصلابتنا ووحدتنا"، على حد تعبيره.
March 31, 2020
وكومو، 49 عامًا، هو الأخ الأصغر لحاكم نيويورك أندرو كومو، الذي يقود ولايته لمكافحة انتشار الفيروس التاجي.
وكانت قد أبلغت الشبكة العاملين فيها بإصابة كومو بالمرض، عبر رسالة وصلت إلى موظفي "سي إن إن"، وأشارت إلى أن صحته جيدة وسيواصل تقديم برنامجه من منزله.
تأتي هذه الأخبار بعد عدة ساعات من مقابلة كومو مع شقيقه الأكبر حول استجابة نيويورك للأزمة مساء الاثنين، حيث تبادل الرجلان انتقادات بسيطة.
Two weeks ago, CNN host Chris Cuomo, brother of New York's governor, said he didn't believe in rules like curfew.— Norbert Elekes (@NorbertElekes) March 31, 2020
Now he has coronavirus. pic.twitter.com/C23LvEZx0p
وتحدث المحافظ عن تشخيص شقيقه خلال إيجازه الصحفي اليومي يوم الثلاثاء.
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